Advertisement
HOME NEWS JATIM

Usai Mutilasi Istrinya, Suami Tunjukkan Potongan Tubuh Korban ke Tetangga

Avirista Midaada , Jurnalis-Selasa, 02 Januari 2024 |13:03 WIB
Usai Mutilasi Istrinya, Suami Tunjukkan Potongan Tubuh Korban ke Tetangga
TKP suami mutilasi istrinya di Malang (Foto : MPI)
A
A
A

 

MALANG - Seorang suami di Kota Malang tega membunuh dan memutilasi istrinya. Pria bernama James Loodewyk Tomatala (61) ini melakukan perbuatannya kepada Ni Made Sutarini (55) di rumahnya Jalan Serayu Selatan Nomor 6, RT 4 RW 2, Kelurahan Bunulrejo, Kecamatan Blimbing, Kota Malang.

Kanit IV Pidana Khusus (Pidsus) Satreskrim Polresta Malang Kota Ipda Aji Lukman Syah mengatakan, korban Ni Made Sutarini (55) dibunuh tersangka pada Sabtu 30 Desember 2023, seusai dijemput paksa dari Taman Krida Budaya (TKB) di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Malang. Usai membunuh istrinya, tersangka memutilasi tubuh istrinya menjadi beberapa bagian.

"(Dimutilasi) Saat itu juga, Jadi kurang lebih setelah itu setelah menghabisi nyawa kurang lebih jam 10-an, sudah mulai pelaksanaan, sudah selesai, sudah dikumpulkan, ditaruh di bak (ember, red), baik itu tangan kaki, maupun kepalanya, cuma badannya saja tidak ditaruh di bak," ucap Ipda Aji Lukman Syah, ditemui pada Selasa pagi (2/1/2024) di Mapolresta Malang Kota.

Kemudian, keesokan harinya, Minggu 31 Desember 2023, tersangka tiba-tiba memanggil salah satu tetangga sekaligus teman korban, yang kebetulan ada di rumah tempat kejadian perkara, dengan alasan meminta bantuan mengangkat barang.

"Dia mengatakan bahwa tolong bantu saya mengangkat barang. Kemudian si temen itu oke," kata Aji.

Sesampainya di rumah tersangka, tiba-tiba saja James Loodewyk Tomatala itu menunjukkan ke tetangga tersebut bahwa ia telah membunuh dan memutilasi istrinya. Bahkan tersangka sempat menunjukkan lokasi ember di mana potongan tubuh korban diletakkan, hal ini sempat membuat tetangganya ketakutan dan melarikan diri.

"Sesampai di rumah masih tersangka ini bilang, istri saya sudah ketemu dan sudah saya bunuh dikasih tunjuk (sambil mengarahkan ke ember). Itu akhirnya si teman ini akhirnya lari, kemudian inisiatif menginformasikan kepada petugas berkaitan kejadian itu," jelasnya.

Halaman: 1 2
1 2
      
