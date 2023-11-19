Atikoh Ganjar Tuntaskan Full Marathon 42 KM, Sekjen PDIP Ikut Termotivasi

PALU - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengaku bangga sekaligus kagum dengan Istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh. Hasto bangga karena Atikoh berhasil menuntaskan Full Marathon 42 KM dalam ajang Borobudur Marathon 2023, Minggu (19/11/2023).

Istri dari Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo tersebut berhasil menuntaskan Full Marathon 42 KM dengan catatan waktu 5 jam 46 menit. Semangat dan keuletan Siti Atikoh dalam berolahraga menjadi inspirasi bagi Hasto Kristiyanto. Menurut Hasto, Siti Atikoh luar biasa.

"Hari ini Ibu Atikoh Ganjar berhasil menyelesaikan Borobudur Marathon 42 kilometer. Itu luar biasa. Saya baru bisa 7 kilometer," ucap Hasto.

Atas dasar itu, Hasto menyempatkan diri untuk berolah raga dengan lari santai sekitar 7 kilometer di Palu, Sulawesi Tengah. Momen itu dilakukan Hasto usai menghadiri Rapat Kerja Daerah (Rakerda) IV PDIP Provinsi Sulawesi Tengah di Palu.

Hasto mengajak Ketua DPD PDIP Sulteng Muharram Nurdin dan jajarannya untuk berlari santai di Taman GOR Palu. Di lokasi yang dipilih Hasto tersebut, terdapat Monumen Mutiara Bangsa yang merupakan patung Presiden Pertama RI, Soekarno atau akrab disapa Bung Karno.

Hasto mengajak peserta jalan santai berpose bersama di depan patung Bung Karno sambil meneriakkan yel-yel penyemangat. "Saya sedang rajin berlari sekarang. Bisa sampai tujuh kilometer," kata Hasto.