HOME NEWS JATIM

Danlanud Abdulrahman Saleh Malang Dimutasi, Imbas Dua Pesawat TNI AU Jatuh?

Avirista Midaada , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |02:01 WIB
Danlanud Abdulrahman Saleh Malang Dimutasi, Imbas Dua Pesawat TNI AU Jatuh?
Ilustrasi/Foto: Istimewa
A
A
A

 

MALANG - Komandan Lapangan Udara (Danlanud) Abdulrahman Saleh Malang Marsma TNI Fairlyanto dicopot dari jabatannya, pasca dua pesawat Super Tucano jatuh. Fairlyanto dimutasi menjadi Staf Khusus Kepala Staf TNI Angkatan Udara (Kasau).

Keputusan mutasi jabatan Danlanud itu tercantum dalam Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/1324/XI/2023 Tentang Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

 BACA JUGA:

Pada keputusan tersebut, Komandan Lanud Abdulrachman Saleh dijabat oleh Marsma TNI Firman Wirayuda yang sebelumnya mengemban jabatan sebagai Direktur Latihan (Dirlat) Kodiklatau. Jabatan baru sebagai Komandan Lanud Abdulrachman Saleh itu resmi diembannya sejak Jumat (17/11/2023).

Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) TNI AU, Marsekal Pertama TNI R. Agung Sasongkojati membenarkan adanya mutasi jabatan tersebut. Menurutnya, mutasi jabatan adalah hal yang biasa di lingkungan TNI, sebagai bagian dari siklus dan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM).

 BACA JUGA:

"Itu hal yang biasa. Dan memang sesuai rencana," ujar Agung Sasongkojati, saat dikonfirmasi pada Minggu (19/11/2023).

Agung juga membantah mutasi itu berkaitan dengan jatuhnya dua pesawat Super Tucano di Pegunungan Tengger Pasuruan. Mengingat mutasi dalam sebuah institusi TNI juga merupakan penyegaran.

"Mutasi biasa. Dan memang rencananya begitu," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, kecelakaan dua pesawat TNI AU jenis Super Tucano terjadi di perbukitan Pegunungan Tengger tepatnya di Dusun Keduwung, Desa Jimbaran, Kecamatan Puspo, Kabupaten Pasuruan. Kedua pesawat ini bersama dua pesawat lainnya tengah menjalani latihan formasi terbang dari Lanud Abdulrahman Saleh Malang, pada Kamis pagi (16/11/2023) sekitar pukul 10.51 WIB.

Halaman:
1 2
      
