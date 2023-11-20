Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Sejumlah Nyai dan Tokoh Perempuan Se-Jabar Dukung Ganjar-Mahfud MD di Pilpres 2024

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |20:12 WIB
Sejumlah Nyai dan Tokoh Perempuan Se-Jabar Dukung Ganjar-Mahfud MD di Pilpres 2024
Sejumlah tokoh perempuan dukung Ganjar-Mahfud MD (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

BANDUNG BARAT - Sejumlah nyai, ning, dan tokoh penggerak perempuan se-Jawa Barat (Jabar) yang terhimpun dalam sukarelawan Jamaah Muhibin Ning Atikoh Nusantara atau Jamaah Ning NU Jawa Barat sepakat memenangkan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menjadi Presiden dan Wapres di Ponpes Manbaul Falah, Desa Cipatik, Cihampelas, Bandung Barat, Minggu 19 November 2023.

Pembina Jamaah Muhibin Ning Atikoh Nusantara KH Ali Sururi mengatakan, perempuan harus aktif dalam perpolitikan dikarenakan setiap aspek di dunia dan akhirat selalu berkaitan dengan politik.

Oleh sebab itu, diperlukan sosok pemimpin yang tepat untuk membawa Bangsa Indonesia ke arah lebih baik.

Jamaah Muhibin Ning Atikoh Nusantara pun menyepakati Ganjar-Mahfud paling tepat untuk memimpin Indonesia di tahun 2024-2029 mendatang.

“Ganjar-Mahfud merupakan sosok yang paling tepat dalam memimpin bangsa ini ke depannya. Hal ini dikarenakan pasangan tersebut memiliki karakter nasionalis dan religius yang dibutuhkan negara ini,” ujar KH. Ali Sururi.

KH Ali Sururi menjelaskan, Jamaah Muhibin Ning Atikoh Nusantara merupakan sukarelawan yang mendukung pencapresan Ganjar Pranowo melalui penokohan Siti Atikoh Supriyanti sebagai istri dari Ganjar.

Menurut KH Ali Sururi, seorang perempuan dan istri memiliki peran dan jasa yang sangat besar dibalik keberhasilan seorang laki-laki.

“Peranan perempuan sangat penting dalam menjaga keutuhan bangsa dan kemajuan bangsa di masa depan, salah satunya dengan memilih pemimpin yang tepat yakni Ganjar-Mahfud,” jelas KH Ali Sururi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement