INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SULSEL

Minta Difasilitasi Kapal untuk Hadiri Kongres di Pontianak, Massa HMI Demo hingga Malam

Muhammad Nur , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |04:01 WIB
Minta Difasilitasi Kapal untuk Hadiri Kongres di Pontianak, Massa HMI Demo hingga Malam
Kader HMI Sulselbar demo minta disediakan kapal hadiri Kongres HMI di Pontianak/Foto: Muhammad Nur
A
A
A

 

MAKASAAR - Tak disediakan kapal sebagai transportasi mengadiri Kongres Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Kota Pontianak, kader HMI melakukan demo dan aksi bakar ban hingga malam di Kota Makassar, Senin (20/11/2023).

Diketahui, ada sekitar 1.500 kader HMI se-Sulselbar dan 39 dari cabang Bima bakal ikut dalam kongres tersebut.

 BACA JUGA:

Puluhan mahasiswa dari HMI cabang Gowa Raya, menggelar aksi demonstrasi di ruas Jalan Sultan Alauddin, Kota Makassar.

Para massa aksi ini membakar ban bekas hingga menutup ruas Jalan Sultan Alauddin Makassar menggunakan mobil truk, sehingga menyebabkan kemacetan panjang dari arah Kota Makassar menuju Kabupaten Gowa, begitupun sebaliknya.

 BACA JUGA:

Dalam aksinya, para pengunjuk rasa ini menuntut pihak pihak Pelabuhan Makassar untuk menyediakan kapal bagi Badko HMI Sulselbar dan HMI cabang Bima sebagai transportasi peserta menuju kongres HMI di Pontianak.

Diketahui, kongres HMI ke XXXII akan berlangsung di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, pada 24-29 November 2023 mendatang, yang akan dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo.

Selain di Jalan Sultan Alauddin, massa aksi juga akan menutup atau memblokade Pelabuhan Makassar apabila tuntutan mereka tidak dipenuhi oleh pihakn Pelindo, yang sebelumnya sudah dijanjikan lebih awal.

