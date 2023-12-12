Bagas Kurniawan Terpilih Jadi Ketua Umum PB HMI di Kongres Pontianak

PONTIANAK –Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI), Bagas Kurniawan, terpilih sebagai sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Kongres XXXII Pontianak, Kalimantan Barat.

Bagas terpilih secara aklamasi pada putaran kedua kongres. Hal ini menandakan kepercayaan dan harapan besar yang diberikan kepada Bagas untuk membawa HMI ke arah yang lebih dinamis dan relevan.

Terpilihnya Bagas secara aklamasi mencerminkan konsensus dan dukungan luas di antara anggota HMI. Bagas dikenal akan independensinya dan kredibilitas kepemimpinannya.

Dalam pidato kemenangannya, Bagas menegaskan komitmen untuk membawa perubahan progresif dan pembaharuan di HMI.

“Saya sangat berterima kasih atas dukungan dari rekan-rekan kader HMI. Ini merupakan mandat yang berat, tetapi saya yakin, bersama kita bisa membawa HMI menjadi lebih berdampak dan relevan dengan tantangan zaman,” ujar Bagas, dikutip, Selasa (12/12/2023).

Dalam kepemimpinannya, Bagas memperkenalkan visi HMI untuk Indonesia, yang menekankan pada empat pilar utama: peningkatan kualitas pengkaderan, advokasi keadilan sosial, pemberdayaan sumber daya manusia, dan penguatan kerjasama lintas sektor.

“Kami akan mengupayakan pengembangan kader yang komprehensif, tidak hanya dalam aspek akademis, tetapi juga keterampilan, karakter, dan integritas. Melalui advokasi keadilan sosial, kami ingin HMI menjadi suara bagi mereka yang tidak terdengar,” urainya.

Dalam kesempatan itu, Bagas juga menyoroti pentingnya kerjasama multisector untuk mengembangkan program yang inovatif.