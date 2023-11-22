Gelar Konsolidasi Saksi TPS pada Pemilu 2024, Ini Target DPW Partai Perindo Kaltara

BULUNGAN - Demi meraih targetnya, DPW Partai Perindo Kalimantan Utara (Kaltara) bersama sejumlah pengurus DPD kabupaten dan kota menggelar rapat konsolidasi dan Bimtek saksi TPS pada Pemilu 2024.

Ketua DPW Partai Perindo Kaltara Ruslan Arifin yakin target DPW Perindo Kaltara pada Pemilu 2024 dapat tercapai, yakni masing-masing daerah pemilihan atau dapil baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi dan DPR RI memperoleh satu kursi.

Target tersebut bukan hal yang mustahil, sebab berkaca pada Pemilu 2019, partai besutan Hary Tanoesoedibjo bernomor urut 16 itu, mendapat 7 kursi yang tersebar di kabupaten/kota dan provinsi.

Dirinya juga mengajak seluruh kader Partai Perindo di Kaltara untuk merapatkan barisan dalam memenangkan Partai Perindo pada pemilihan legislatif dan Pemilihan Presiden 2024.

Selain mencapai target, rapat konsolidasi tersebut dilakukan untuk meningkatkan kemampuan para saksi di tempat pemungutan suara pada pemilu nanti.

Rapat konsolidasi pengurus Partai Perindo itu berlangsung Selasa 21 November 2023, sore.

Konsolidasi sekaligus Bimtek untuk saksi TPS untuk Pemilu 2024 berlangsung di Sekretariat DPW Partai Perindo Kaltara, di Jalan Katamso, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan.