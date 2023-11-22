Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

AS dan Indonesia Akan Selenggarakan Latihan Militer Keris Marine Exercise 2023

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |20:19 WIB
AS dan Indonesia Akan Selenggarakan Latihan Militer Keris Marine Exercise 2023
Korps Marinir TNI AL dan Korps Marinir AS melakukan latihan bersama pada Keris Marex 2022. (Foto: US Marine Corps Sgt. Pulliam)
A
A
A

JAKARTA – Korps Marinir TNI-AL dan Pasukan Marinir Amerika Serikat (AS) menggelar latihan militer Keris Marine Exercise pada 23 November-11 Desember di Antarlina, Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia.

Keris Marine Exercise (Keris MAREX) adalah sebuah latihan bilateral antara Pasukan Marinir AS dan Korps Marinir (KORMAR) TNI AL yang bertujuan untuk mempromosikan interoperabilitias militer dan kesadaran ranah maritim, memperkuat kerjasama, serta mengembangkan kemampuan militer dari unit-unit yang berpartisipasi.

Pada 2022, pasukan marinir AS dari Marine Rotational Force – Southeast Asia (MRF-SEA) berpartisipasi dalam latihan perdana Keris MAREX, dan kembali ke Indonesia tahun ini untuk meningkatkan pengembangan kapasitas dan interoperabilitas gabungan, demikian dilansir dari keterangan pers Kedutaan Besar AS Jakarta, Rabu.

Sekira 150 anggota pasukan Marinir AS dan 150 anggota Korps Marinir TNI AL akan mengikuti Keris MAREX tahun ini untuk bersama-sama meningkatkan pertahanan pesisir, latihan menembak, senjata multikru, dan kemampuan sistem pertahanan udara gabungan tanpa awak. Para peserta juga akan berinteraksi dengan masyarakat, serta melakukan pertukaran pakar untuk memperkuat komitmen bersama untuk keamanan dan kerjasama regional.

“Keris Marine Exercise 2023 merupakan kesempatan penting bagi Marine Rotational Force – Southeast Asia dimana kami mengikuti latihan perang hutan di Indonesia. Ini lebih dari sekedar latihan; ini adalah kesempatan untuk memperkuat hubungan kami dengan Marinir Indonesia dan memperkuat kemampuan bersama kami,” ujar Komandan MRF-SEA Kolonel Siverts. Keris MAREX 23 merupakan latihan perdana I Marine Expeditionary Force di Indonesia di tahun 2023.

