Akses Jalan Utama Penghubung Lima Kampung di Cicadas Bandung Barat Lumpuh Total Diterjang Longsor

BANDUNG BARAT - Bencana longsor terjadi di Desa Cicadas, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat (KBB) pada Rabu (23/11/2023) sore. Akibatnya, jalan alternatif penghubung lima kampung desa itu terputus karena ada sekitar sembilan titik longsor.

Aksi jalan yang lumpuh merupakan jalan penghubung utama Kampung Citiis, Ciliwang, Cipeundeuy, Nyalindung, dan Cipiring. Jalan desa itu rusak berat sehingga tidak bisa dilewati sepeda motor maupun pejalan kaki.

"Longsor itu terjadi di 9 titik hingga menyebabkan jalan desa rusak berat dan tidak bisa dilewati sepeda motor, jadi untuk sementara, warga harus melewati jalan hutan," ungkap Camat Rongga, Agus Rudianto saat dihubungi, Kamis (23/11/2023).

Berdasarkan hasil assesment yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) KBB, ada sekitar 5 kilometer jalan yang terdampak bencana longsor tersebut yang tidak bisa dilalui sepeda motor maupun pejalan kaki karena rawan longsor susulan.

"Lebar badan jalan 2 meter. Total warga yang terdampak 156 KK dengan 468 jiwa. Selain itu 7 hektar sawah milik masyarakat mengalami kerusakan akibat tergerus longsoran," terang Kepala Pelaksana BPBD KBB Jarot Prasetyo.