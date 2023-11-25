Caleg Perindo Abdul Khaliq Ahmad Yakin Lolos ke Senayan dengan Cara Ini

BANDUNG BARAT - Blusukan menjadi cara yang akan dipilih Abdul Khaliq Ahmad untuk meraih satu kursi DPR RI di Pileg 2024. Pria berusia 62 tahun itu maju sebagai caleg DPR RI bersama Partai Perindo.

Ketua DPP Partai Perindo Bidang Keagamaan itu akan bertarung meraih simpati pemilih di daerah pilihan (dapil) Jabar II yang meliputi Kabupaten Bandung Barat (KBB) dan Kabupaten Bandung. Ia menargetkan menang di dapil tersebut.

"Saya kira target saya di Jabar II tentu harus jadi pemenang," tegas Abdul Khaliq di Jalan Pasiranji Cimanggu, Desa Cimanggu, Kecamatan Ngamprah, KBB, Jumat (24/11/2023).

Ia akan memulai kampanye resmi pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 sesuai jadwal yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Masa kampanye itu akan dimanfaatkan Abdul Khaliq untuk blusukan ke setiap desa bahkan RW di KBB maupun Kabupaten Bandung.

Caleg DPR RI nomor urut 1 dari partai nomor urut 16 berlambang Rajawali mengembangkan sayap itu menilai blusukan sangat penting karena juri sesungguhnya dalam kontestasi legislatif adalah rakyat.

"Saya ada rencana setelah kampanye dimukai 28 November akan blusukan. Saya akan datangi setiap desa, RW," ucap Abdul Khaliq.

Abdul Khaliq mengaku sudah memiliki data valid pendukungnya lewat Kartu Tanda Anggota (KTA) berasuransi yang sudah disebarkan. Dari 113 ribu KTA yang disebar, 55 ribu di antaranya sudah teraktivasi.

Sehingga dalam blusukan pada saat kampanye nanti akan memprioritaskan warga yang sudah memiliki KTA berasuransi. Dengan modal itu, dirinya semakin optimis bisa menduduki kursi DPR RI periode 2024-2029 bersama partai yang dipimpim Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo itu.