HOME NEWS INTERNATIONAL

Korut Klaim Satelit Mata-Matanya Telah Ambil Foto Gedung Putih, Pentagon

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |15:35 WIB
Korut Klaim Satelit Mata-Matanya Telah Ambil Foto Gedung Putih, Pentagon
Foto: Reuters.
A
A
A

SEOUL - Setelah puluhan tahun diawasi dengan satelit oleh pemerintah dan analis asing, Korea Utara telah mengirimkan satelit mata-mata pertamanya ke orbit global dengan pesan kepada dunia: kami juga dapat mengawasi Anda.

Pada Selasa, (28/11/2023) media pemerintah Korea Utara mengatakan pemimpin Kim Jong-un telah meninjau foto satelit mata-mata Gedung Putih, Pentagon dan kapal induk Amerika Serikat (AS) di pangkalan angkatan laut Norfolk.

Korea Utara pekan lalu berhasil meluncurkan satelit pengintaian pertamanya, yang dikatakan dirancang untuk memantau pergerakan militer AS dan Korea Selatan.

Sejak itu media pemerintah melaporkan satelit tersebut memotret kota-kota dan pangkalan militer di Korea Selatan, Guam, dan Italia, selain ibu kota AS.

"Ingat ketika kamu mendapatkan mainan yang selalu kamu inginkan saat Natal dan begitu bersemangat hingga ingin memberi tahu semua orang tentang hal itu?", kata Chad O'Carroll, pendiri situs web NK News yang berfokus pada Korea Utara, tentang laporan KCNA dalam sebuah postingan di X.

Sejauh ini, Pyongyang belum merilis gambar apapun, sehingga membuat para analis dan pemerintah asing memperdebatkan seberapa mampukah satelit baru tersebut sebenarnya.

Korea Selatan, yang pada Selasa mengatakan tanggal peluncuran satelit mata-mata pertama mereka pada roket Falcon 9 AS pada 30 November akan tertunda karena cuaca, mengatakan kemampuan satelit Korea Utara tidak dapat diverifikasi.

Halaman:
1 2 3
      
