Iran Selesaikan Pembelian Jet dan Helikopter Tempur dari Rusia

DUBAI - Iran telah menyelesaikan pengaturan pengiriman jet tempur dan helikopter Sukhoi Su-35 buatan Rusia, kata wakil menteri pertahanan Iran kepada kantor berita Iran Tasnim pada Selasa, (28/11/2023) seiring Teheran dan Moskow menjalin hubungan militer yang lebih erat.

Angkatan udara Iran hanya memiliki beberapa lusin pesawat serang, termasuk jet Rusia serta model-model tua Amerika Serikat (AS) yang diperoleh sebelum Revolusi Islam tahun 1979.

“Rencana telah diselesaikan untuk jet tempur Sukhoi Su-35, helikopter serang Mil Mi-28, dan jet latih Yak-130 untuk bergabung dengan unit tempur Angkatan Darat Iran,” kata Wakil Menteri Pertahanan Iran Mehdi Farahi, sebagaimana dilansir Reuters.

Laporan Tasnim tidak menyertakan konfirmasi Rusia mengenai kesepakatan tersebut.

Pada 2018, Iran mengatakan telah memulai produksi pesawat tempur Kowsar yang dirancang secara lokal untuk digunakan oleh angkatan udaranya. Pakar militer yakin jet tersebut adalah salinan dari F-5, yang pertama kali diproduksi di Amerika Serikat pada 1960an.

(Rahman Asmardika)