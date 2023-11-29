Cotton Family Kaus Ramah Lingkungan, Cocok untuk Segala Usia

KONSEP sustainable fashion terus didengungkan oleh para pelaku industri mode di Tanah Air. Ini pula concern dari Anka Moh Adhitama dalam mengembangkan bisnis kaus dengan brand Cotton Family atau @cottonfamily.id yang ramah lingkungan.

Peluang bisnis di bidang fashion saat ini memang sangat bagus, termasuk kaus. Kaus menjadi pakaian multifungsi karena nyaman dikenakan dan pembeli potensialnya juga luas, karena menyasar di segala lapisan usia.

Menariknya lagi, desain kaus juga sangat beragam dan tidak itu-itu saja. Bagi produsen kaus, ini menjadi suatu hal menarik karena pembeli bisa memesan sesuai keinginan atau lebih personal.

Tren sustainable fashion sebagai gerakan sadar lingkungan, kini juga muncul seiring adanya perubahan iklim di bumi dan bisnis yang dinamis. Produk kaus berbahan ramah lingkungan pun semakin digandrungi masyarakat.

Manfaatnya tidak hanya baik untuk bumi dan lingkungan, tapi juga kulit si pemakai. Seperti dilakukan Greenpeace atau aktivis lingkungan lain, yang selalu menyuarakan kepedulian terhadap lingkungan hidup.