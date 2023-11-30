Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kritik Reformasi Gereja Katolik, Paus Fransiskus Ancam Usir Kardinal AS dari Vatikan

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |19:33 WIB
Kritik Reformasi Gereja Katolik, Paus Fransiskus Ancam Usir Kardinal AS dari Vatikan
Paus Fransiskus ancam usir Kardinal AS karena kritik reformasi Gereja Katolik (Foto: Reuters)
A
A
A

VATIKAN - Paus Fransiskus akan mengusir Kardinal Amerika Serikat (AS) Raymond Burke, seorang kritikus vokal, dari apartemennya di Vatikan dan menghentikan gajinya.

Kardinal Burke adalah bagian dari kelompok konservatif Amerika yang telah lama menentang rencana Paus untuk mereformasi Gereja Katolik.

Sumber di Vatikan mengatakan kepada BBC bahwa Paus Fransiskus belum melaksanakan niatnya untuk mengusir pria berusia 75 tahun itu.

Keputusan tersebut tidak dimaksudkan sebagai hukuman pribadi. Namun hal ini berasal dari keyakinan bahwa seseorang tidak boleh menikmati hak istimewa utama saat mengkritik kepala gereja.

Namun, Christopher White, seorang pengamat Vatikan yang menulis untuk National Catholic Reporter, mengatakan kepada BBC, tindakan tersebut belum pernah terjadi sebelumnya di era Paus Fransiskus.

“Biasanya, para kardinal yang sudah pensiun tetap tinggal di Roma setelah mengundurkan diri dari jabatannya, sering kali tetap aktif dalam liturgi kepausan dan tugas-tugas seremonial,” katanya.

"Mengusir seseorang dari apartemennya di Vatikan merupakan preseden baru,” lanjutnya.

White memperingatkan bahwa keputusan tersebut dapat menimbulkan reaksi balik yang signifikan dan memperdalam perpecahan antara Vatikan dan Gereja AS, di mana sudah terjadi "fragmentasi".

“Situasi Kardinal Burke tampaknya berasal dari keterasingannya secara bertahap dari Paus,” ujarnya

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/25/337/3133651/presiden_prabowo_subianto-YZHq_large.jpg
Terkait Pemakaman Paus, Prabowo Titipkan Surat Pribadi untuk Pemerintah Vatikan Lewat Utusan Khusus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/24/337/3133548/jokowi-RVeO_large.jpg
Diutus Prabowo, Jokowi Berangkat ke Vatikan Hadiri Pemakaman Paus Fransiskus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/22/337/3132930/paus_fransiskus_berkunjung_ke_indonesia-Wh4X_large.jpg
Uskup Agung Jakarta : Paus Fransiskus Bukan Sekadar Pemimpin Gereja Katolik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/22/337/3132841/menag_cium_paus_fransiskus-vrNw_large.jpg
Menag Kenang Momen Cium Kepala Paus Fransiskus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/22/337/3132791/paus-a5if_large.jpg
Paus Fransiskus Wafat, BKSAP DPR: Kita Kehilangan Sosok Pejuang Kemanusiaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/22/18/3132787/paus_fransiskus-ItNZ_large.jpeg
Nubuat Abad Ke-12 Ramalkan Pengganti Paus Fransiskus dan Datangnya Hari Kiamat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement