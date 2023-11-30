Kritik Reformasi Gereja Katolik, Paus Fransiskus Ancam Usir Kardinal AS dari Vatikan

VATIKAN - Paus Fransiskus akan mengusir Kardinal Amerika Serikat (AS) Raymond Burke, seorang kritikus vokal, dari apartemennya di Vatikan dan menghentikan gajinya.

Kardinal Burke adalah bagian dari kelompok konservatif Amerika yang telah lama menentang rencana Paus untuk mereformasi Gereja Katolik.

Sumber di Vatikan mengatakan kepada BBC bahwa Paus Fransiskus belum melaksanakan niatnya untuk mengusir pria berusia 75 tahun itu.

Keputusan tersebut tidak dimaksudkan sebagai hukuman pribadi. Namun hal ini berasal dari keyakinan bahwa seseorang tidak boleh menikmati hak istimewa utama saat mengkritik kepala gereja.

Namun, Christopher White, seorang pengamat Vatikan yang menulis untuk National Catholic Reporter, mengatakan kepada BBC, tindakan tersebut belum pernah terjadi sebelumnya di era Paus Fransiskus.

“Biasanya, para kardinal yang sudah pensiun tetap tinggal di Roma setelah mengundurkan diri dari jabatannya, sering kali tetap aktif dalam liturgi kepausan dan tugas-tugas seremonial,” katanya.

"Mengusir seseorang dari apartemennya di Vatikan merupakan preseden baru,” lanjutnya.

White memperingatkan bahwa keputusan tersebut dapat menimbulkan reaksi balik yang signifikan dan memperdalam perpecahan antara Vatikan dan Gereja AS, di mana sudah terjadi "fragmentasi".

“Situasi Kardinal Burke tampaknya berasal dari keterasingannya secara bertahap dari Paus,” ujarnya