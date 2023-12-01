Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

4 Brevet Maruli Simanjuntak yang Berasal dari Luar Negeri

Ludwina Andhara Herawati , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |16:33 WIB
Jenderal Maruli Simanjuntak (Foto: Okezone)
JAKARTA - Jenderal Tentara Nasional Indonesia (TNI), Maruli Simanjuntak adalah seorang perwira tinggi Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD). Pada Rabu (29/11) ia menggantikan Jenderal TNI Agus Subiyanto menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Ia dilantik oleh Presiden Joko Widodo.

Mengutip berbagai sumber, Komisi I DPR RI menilai Maruli sebagai orang yang tepat untuk menempati posisi nomor satu di TNI AD.

"Kecakapan, kemampuan, serta pengalaman beliau yang banyak mendapat penghargaan brevet dari dalam dan luar negeri seperti Amerika Serikat (AS), Inggris dan Thailand menjadi bukti bahwa beliau figur yang tepat untuk menjadi KSAD," ujar Meutya.

Berikut empat penghargaan brevet Jenderal Maruli yang diperoleh dari luar negeri.

1. Master Parachutist Bagde (Singapore Army)

Lencana ini dikenakan di dada kiri atas saku. Lencana ini dapat diperoleh setelah melakukan 65 lompatan garis statis, 25 lompatan dengan peralatan tempur, dan lima lompatan taktis massal.

Tidak hanya itu, lompatan taktis massal dilanjutkan dengan misi lanjutan yang bertugas di posisi yang setara dengan pangkat mereka. Badge ini bercirikan parasut dengan sayap dan lambang bintang berwarna perak.

2. Master Parachutist Bagde (Royal Thai Army)

Sama seperti sebelumnya, lencana ini dikenakan di dada kiri atas saku. Badge ini bercirikan pinggir warna merah, dengan sayap emas dan lambang parasut dan gajah perak

Halaman:
1 2
      
