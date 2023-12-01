Advertisement
HOME NEWS JATIM

Viral! Oknum Caleg Nekat Jadi Pencuri, Diduga Butuh Uang untuk Pemilu 2024

Arif Wahyu Efendi , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |18:08 WIB
Viral! Oknum Caleg Nekat Jadi Pencuri, Diduga Butuh Uang untuk Pemilu 2024
Dua Pelaku Pencurian/Foto: MNC Media
A
A
A

 

MADIUN - Satreksrim Polres Madiun berhasil menangkap dua dari 3 pelaku komplotan pencuri yang aksinya terekam CCTV dan viral di media sosial.

Ironisnya, salah satu pelaku pencurian adalah oknum caleg asal Kabupaten Madiun, yang akan berlaga pada Pemilu 2024 mendatang.

Keduanya ditangkap di sebuah rumah kos di kawasan Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Mejayan. Pelaku adalah ADK dan BP.

Kasat Reskrim Polres Madiun, AKP Magribi Agung Saputra, mengatakan, pelaku ADK merupakan oknum caleg. Dia juga sedang menyelidiki, apakah aksinya tersebut dilakukan karena untuk membiayainya maju sebagai caleg di 2024.

“Tersangka ADK berperan sebagai pengemudi, sementara pelaku BP berperan sebagai eksekutor. Mereka merupakan pelaku spesialis pembobol rumah kosong dan toko yang beraksi di empat lokasi di wilayah hukum Polres Madiun,”ujarnya, Jumat (1/12/2023).

Selain di Kabupaten Madiun, mereka juga pernah melakukan aksi pencurian di sejumlah kota seperti Kabupaten Ponorogo, Ngawi, Magetan dan Kabupaten Nganjuk.

Halaman:
1 2
      
