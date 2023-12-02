Jadi Ketua Kwarda Jawa Tengah, Atikoh Ganjar Pranowo Sebut Perempuan Bisa Jadi Pemimpin

BANDA ACEH - Di Indonesia, pandangan perempuan lebih rendah dari laki-laki masih sangat kuat. Keadaan ini membuat para perempuan di Indonesia sering tidak mendapat kesempatan untuk memiliki jabatan yang tinggi seperti ketua. Namun, hal tersebut tidak berlaku dalam Pramuka. Siti Atikoh menegaskan, perempuan juga bisa menjadi pemimpin.

Bukan hanya ucapan belaka, Istri calon Presiden 2024 Ganjar Pranowo ini membuktikan jika perempuan juga mampu jadi pemimpin. Siti Atikoh kini menjabat sebagai Kwarda Jawa Tengah, satuan kepramukaan tingkat provinsi.

Menurut Atikoh, perempuan dalam dunia pramuka juga bisa menjadi pemimpin karena seluruh anggota pramuka mendapat ilmu tentang kepemimpinan yang sama.

BACA JUGA: Stafsus Jokowi Ajak Pemuda Suarakan Hentikan Peperangan

“Di kepramukaan itu juga diajarkan kepemimpinan. Baik itu anggota yang laki-laki maupun perempuan,” kata Atikoh saat ditemui dalam acara Munas Pramuka XI di Gedung Balai Meuseuraya Aceh, Banda Aceh, Jumat (1/12/2023).

Dengan bekal tersebut, Atikoh mengatakan, "Perempuan sebagai anggota pramuka, pasti akan siap kapanpun dan di manapun untuk menjadi pemimpin karena sudah teruji."