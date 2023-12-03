Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Ganjar Pranowo: SDM Unggul Kunci Pengentasan Kemiskinan di Indonesia

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |04:00 WIB
Ganjar Pranowo: SDM Unggul Kunci Pengentasan Kemiskinan di Indonesia
Ganjar Pranowo (Foto: dok istimewa/Okezone)
A
A
A

BIMA - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo membeberkan program unggulannya kepada relawan dan kader partai pengusung di Kabupaten Bima, NTB, Sabtu (2/12/2023) petang.

Ditemani Wakil Ketua Koordinator Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, TGB HM Zainul Majdi, Ganjar membeberkan program pengentasan kemiskinan melalui peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang unggul.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan, pengentasan kemiskinan harus dilakukan dari akarnya. Bahkan, dari saat anak dalam kandungan ibunya.

"Kalau lahirnya sehat dan bayinya juga sehat, maka dalam indeksnya akan ketahuan dapat mencegah angka kematian melahirkan dan angka kematian balita," kata Ganjar di hadapan ratusan relawan dan kader partai.

Capres Partai Perindo itu menilai, hal tersebut sangat penting dilakukan untuk memastikan tumbuh kembang anak menjadi SDM yang sehat.

"Karena ini menjadi investasi pertama kita untuk menciptakan SDM unggul ke depan," imbuhnya.

Kemudian soal pengentasan kemiskinan ekstrem, Ganjar mengaku, pihaknya sudah menemukan cara yang sangat efektif.

Ia mengatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan ekstrem biasanya disebabkan oleh orang tua yang hidup sebatang kara dan tidak mampu mencari pekerjaan.

"Dengan cara apa? Itu harus diperhatikan oleh negara karena fakir miskin, orang telantar itu harus dipelihara oleh negara. Dengan dikasih BLT, PKH, dan jaminan kesehatan," tegasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement