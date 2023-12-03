Ganjar Pranowo: SDM Unggul Kunci Pengentasan Kemiskinan di Indonesia

BIMA - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo membeberkan program unggulannya kepada relawan dan kader partai pengusung di Kabupaten Bima, NTB, Sabtu (2/12/2023) petang.

Ditemani Wakil Ketua Koordinator Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, TGB HM Zainul Majdi, Ganjar membeberkan program pengentasan kemiskinan melalui peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang unggul.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan, pengentasan kemiskinan harus dilakukan dari akarnya. Bahkan, dari saat anak dalam kandungan ibunya.

"Kalau lahirnya sehat dan bayinya juga sehat, maka dalam indeksnya akan ketahuan dapat mencegah angka kematian melahirkan dan angka kematian balita," kata Ganjar di hadapan ratusan relawan dan kader partai.

Capres Partai Perindo itu menilai, hal tersebut sangat penting dilakukan untuk memastikan tumbuh kembang anak menjadi SDM yang sehat.

"Karena ini menjadi investasi pertama kita untuk menciptakan SDM unggul ke depan," imbuhnya.

Kemudian soal pengentasan kemiskinan ekstrem, Ganjar mengaku, pihaknya sudah menemukan cara yang sangat efektif.

Ia mengatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan ekstrem biasanya disebabkan oleh orang tua yang hidup sebatang kara dan tidak mampu mencari pekerjaan.

"Dengan cara apa? Itu harus diperhatikan oleh negara karena fakir miskin, orang telantar itu harus dipelihara oleh negara. Dengan dikasih BLT, PKH, dan jaminan kesehatan," tegasnya.