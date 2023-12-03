Didoakan Tokoh Adat Sasak Jadi Presiden, Ganjar: Terima Kasih Banyak Pak

LOMBOK - Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid mendadak ramai, Sabtu (2/12/2023). Ratusan tokoh adat Sasak dan masyarakat Lombok berkumpul jadi satu menyambut kedatangan Capres 2024, Ganjar Pranowo.

Sejak sore hari, ratusan masyarakat sudah memenuhi lokasi itu. Tak hanya orangtua, muda-mudi Lombok dan anak-anak juga tumplek di sana.

Mereka dengan sabar menantikan kehadiran Ganjar. Meski menunggu cukup lama, namun penantian itu terbayar lunas ketika mantan Gubernur Jateng dua periode itu keluar dari bandara.

"Itu Pak Ganjar, Pak Ganjar sudah datang. Pak Ganjar, selamat datang di Lombok Pak. Selamat datang di Pulau Seribu Masjid," teriak warga.

"Hidup Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud idola kita," teriak yang lainnya.

Ganjar langsung disambut para tokoh adat Sasak yang tergabung dalam Dinasti Nusantara. Mereka menyambut Ganjar dengan memakaikan sapuk (ikat kepala) dan bebet (kain tenun) khas Sasak kepada Ganjar.

"Selamat datang di Lombok Pak Ganjar. Kami menyambut gembira kedatangan Bapak di sini," ucap tokoh adat Sasak, Lalu Sukardi Winangun.