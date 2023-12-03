Tampung Aspirasi Perempuan dan Disabilitas, Ganjar: Rasanya Inilah Prioritas Kita Bersama

BIMA - Calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo melakukan safari politik kampanye pekan pertama keliling ke sejumlah wilayah di Indonesia Timur. Ia pun bersilahturahmi dan menyerap aspirasi dari warga, tokoh agama, tokoh adat, mahasiswa hingga kalangan generasi muda.

Ganjar yang berpasangan dengan Mahfud MD itu mengawali safarinya di Merauke, Papua Selatan. Selanjutnya Ganjar melanjutkan perjalanan ke Kupang, Ende dan Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Setelah itu bertolak ke Bima, Nusa Tenggara Barat.

Di setiap daerah, Ganjar selalu mendapat sambutan hangat. Ada berbagai kalangan masyarakat yang ditemui Ganjar. Mereka tak sungkan untuk mengutarakan saran, kritik dan masukan bagi pembangunan Indonesia ke depan kepada Ganjar.

"Ada banyak sekali yang kemarin memberikan masukan saat saya berkunjung ke Indonesia Timur," kata Ganjar dalam keterangannya, Sabtu (2/12/2023).

Ganjar menegaskan, curahan hati masyarakat yang disampaikan kepadanya akan menjadi fondasi utama dalam menentukan program dan arah kebijakan pemerintah ke depan.

"Ada isu kemiskinan, kesehatan, pendidikan dan infrastruktur ini yang menjadi perhatian," ujarnya.