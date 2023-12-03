Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Atikoh Ganjar Pranowo dan Peran Aktif Perempuan dalam Pramuka

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |05:39 WIB
Atikoh Ganjar Pranowo dan Peran Aktif Perempuan dalam Pramuka
Siti Atikoh (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

ACEH - Ketua Kwartir Daerah Jawa Tengah, Siti Atikoh Supriyanti mengatakan kegiatan kepramukaan mengasah individu tak hanya softskill dan lifeskill saja. Lewat kepramukaan, kata Atikoh, jiwa kepemimpinan akan teruji dan terbentuk.

Hal itu diungkapkan istri Ganjar Pranowo itu usai hadir di acara Malam Gala Dinner "Peumulia Jamee" Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka XI di Balee Meuseuraya Aceh, Banda Aceh, Jumat 1 Desember 2023.

"Di kepramukaan itu juga diajari kepemimpinan. Baik itu anggota laki-laki maupun perempuan," katanya.

Di dalam pramuka, anggotanya tak cukup belajar sandi, tali-temali hingga baris berbaris saja. Pramuka justru memberi anggotanya pelatihan softskill hingga lifeskill.

Terutama kepemimpinan, istri Ganjar Pranowo itu mengatakan, Pramuka pasti teruji dalam setiap kegiatan. Atikoh yang merupakan perempuan pertama dalam sejarah kepemimpinan Kwarda Jateng, mendorong anak-anak muda ikut aktif dalam kepramukaan. Meskipun digempur perkembangan teknologi.

