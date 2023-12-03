Gempa M2,7 Guncang Kabupaten Bandung Dirasakan hingga Cianjur

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) RI melaporkan gempa berkekuatan 2,7 magnitudo mengguncang Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Minggu (3/12/2023) dini hari. Adapun gempa berpusat di darat Kabupaten Bandung.

"Mag:2.7, 03-Des-23 01:32:02 WIB, Lok:7.22 LS, 107.43 BT (Pusat gempa berada di darat, 24 km BaratDaya Kab. Bandung), Kedlmn:6 Km," cuit akun X @infoBMKG.

Gempa bumi turut dirasakan tidak hanya di Kabupaten Bandung melainkan hingga Cianjur.

"Dirasakan (MMI) II - III Kab. Bandung, III Cianjur," ujarnya.

(Fakhrizal Fakhri )