Yenny Wahid Hadiri Silaturahmi dan Dzikir Kebangsaan, Targetkan Ganjar-Mahfud Menang di Tegal

TEGAL - Putri Presiden ke-4 Indonesia, KH. Abdurrahman Wahid, Zannuba Ariffah Chafsoh atau Yenny Wahid melanjutkan silaturahmi di pondok pesantren di Jawa Tengah. Kali ini, Yenny Wahid dan rombongan menyambangi Pondok Pesantren Ma'hadut Tholabah yang berlokasi di Babakan Jatimulya, Tegal, Jawa Tengah, Minggi (3/12/2023), dalam rangka acara Silaturahmi dan Dzikir Kenangsaan.

Yenny pun menargetkan pasangan Ganjar Pranowo- Mahfud MD bisa menang di Tegal pada Pilpres 2024.

Kehadiran Yenny Wahid dan rombongan disambut hangat pengasuh Pondok Pesantren KH Nasichun Isa Mufti bersama para kiai, ustad, dan ratusan santri.

Pada kesempatan tersebut, Yenny Wahid memberikan motivasi dan semangat kepada para santri. Menurutnya, santri merupakan orang-orang hebat karena mempelajari ilmu agama dan ilmu akhirat.

Selain itu, Yenny menyampaikan dalam sejarah Indonesia santri memiliki peran yang sangat luar biasa baik sebelum perjuangan sebelum kemerdekaan maupun setelah kemerdekaan. Bahkan, kata Yenny, ada presiden yang dulunya jadi santri yakni KH Abdurrahman Wahid.

"Santri itu luar biasa sekali jasanya buat bangsa dan negara. Saya berharap adik-adik santri akan meneruskan santri hebat yang sudah memimpin Indonesia dan akan memimpin Indonesia ke depan nanti," harapnya.

Usai acara, Yenny yang kini menjadi Dewan Penasihat Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo - Mahfud MD mengatakan bahwa kunjungannya ke berbagai pondok pesantren tersebut untuk mensosialisasikan Paslon Capres -cawapres nomor urut 3 tersebut.

"Jadi tujuan saya kunjungan ke daerah itu untuk mensosialisasikan paslon nomor 3 Ganjar - Mahfud terhadap kalangan pesantren dan santri. Karena Ganjar - Mahfud punya kepedulian dan ingin Ponpes menjadi pondok pesantren yang unggul dan santri yang unggul," katanya.