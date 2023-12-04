Blusukan ke Pasar Mandonga, Ganjar Dicurhati Pedagang soal Kenaikan Bahan Pokok

KENDARI - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo berkunjung ke pasar Mandonga yang ada di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Senin (4/12/2023).

Sembari berolahraga, Ganjar mengecek harga bahan pokok (bapok) mulai dari beras, telur, minyak, cabai dan sayur-sayuran. Hasilnya sejumlah harga komoditas pokok mengalami kenaikan.

Ganjar kemudian berdialog dengan seorang pedagang bernama Masri terkait harga bahan pokok yang ada di sana. “Harga stabil naik atau turun?” tanya Ganjar.

“Pokoknya naik turun. Sekarang lagi naik, kaya beras dan kacang,” jawab Masri.

Tidak puas mendengarkan keluhan dari satu pedagang, Capres berambut putih ini kembali menyapa pedagang lainnya. Kali ini dia berdiskusi dengan Firdayana yang merupakan pedagang cabai di pasar Mandonga.

Firdayana bercerita kepada Ganjar jika saat ini harga cabai sedang mengalami kenaikan. Bahkan, perkilogramnya sampai menyentuh angka Rp 100.000.

“Cabai berapa sekilonya sekarang?,” tanya Ganjar kepada Firdayana.

“Harga cabai mahal, sudah Rp 100.000 perkilo,” kata Firdanaya.

Berkesempatan bertemu langsung dengan salah satu calon presiden, Firdayana pun berharap kepada Ganjar bilamana terpilih menjadi Presiden bisa menstabilkan harga bahan pokok.

Apalagi, selama tujuh tahun sebagai penjual cabai di pasar Mandonga, Kota Kendari, dirinya selalu mengalami ketidakstabilan harga.

“Mudah-mudahan Pak Ganjar bisa buat stabil harganya,” harap Firdayana.