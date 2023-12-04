Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Cerita Ganjar Pranowo Tolak Gratifikasi

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |12:39 WIB
Cerita Ganjar Pranowo Tolak Gratifikasi
Ganjar Pranowo di Palu/Foto: MNC Portal
A
A
A

PALU - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menceritakan pengalamannya kala dirinya menolak gratifikasi dari salah satu pihak.

Pengalaman itu diceritakan saat Ganjar bertemu para relawan, caleg partai pengusung dan TPD Ganjar-Mahfud di Kota Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng), Senin (4/12/2023).

Di hadapan sekitar ratusan peserta, Ganjar mengaku kerap diberi sesuatu oleh sejumlah pihak. Untuk itu, ia merasa, korban dari gratifikasi itu ialah anak bawahnya.

"Saya berusaha untuk tetap dikasih sesuatu. maka korban pertama kalau boleh saya katakan korban adalah pegawai saya datang kemudian dia memberi sesuatu," kata Ganjar.

Kendati begitu, mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode ini pun sempat menolak kala dirinya diberi sesuatu oleh pihak tertentu.

