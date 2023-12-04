Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Jaringan Alumni HMI dan Muslimin Indonesia Sulteng Dukung Ganjar-Mahfud, Ini 5 Alasannya

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |12:26 WIB
Jaringan Alumni dan Muslimin Indonesia Sulteng dukung Ganjar-Mahfud MD. (MPI/Achmad Al Fiqri)
PALU - Jaringan Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Muslimin Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah resmi mendukung Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Pilpres 2024. Dukungan disampaikan saat Ganjar mengunjungi Palu, Sulawesi Tengah, Senin (4/12/2023).

Ketua Jaringan Alumni HMI dan Muslimin Indonesia, Sulawesi Tengah, Yunan Lampasio, membeberkan lima alasan pihaknya mendukung Ganjar-Mahfud.

"Pertama, Ganjar-Mahfud adalah pencerminan keragaman masyarakat Indonesia," terang Yunan saat bertemu Ganjar, di Palu, Sulteng, Senin (4/12/2023).

Kedua, kata Yunan, Ganjar-Mahfud merupakan kandidat memiliki leadership yang mampu memberi kesempatan pembangunan dan kemasyarakatan.

"Insya Allah bisa mewujudkan Indonesia unggul," katanya.

"Ketiga, Ganjar-Mahfud punya integritas pribadi yang kuat dalam menapaki setiap perjalanan karirnya. Tidak korupsi, tidak kolusi, tidak nepotisme dan tidak tercela," tutur Yunan.

Keempat, kata Yunan, Ganjar-Mahfud memiliki rekam jejak yang baik selama menjabat di jabatan publik.

"Prestasinya bisa dipertanggungjawabkan, tidak punya beban dan tragedi masa lalu," terang Yunan.

"Kelima, Ganjar adalah alumni GMNI. Mahfud adalah alumni HMI. Mereka beproroses secara kaderisasi sebagai putera bangsa yang dipersiapkan untuk memimpin negeri ini sebagai orang yang nasionalis-religius," tandas Yunan.

Sebelumnya, Jaringan Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Muslimin Indonesia Sulawesi Tengah dukung Ganjar-Mahfud.

"Pak Ganjar, kami yakin kalau Allah mengehendaki tidak ada satu kekuatanpun yang bisa menghalangi Ganjar dan Mahfud," kata Ketua Jaringan Alumni HMI dan Muslimin Indonesia, Sulawesi Tengah, Yunan Lampasio, sebelum bacakan poin deklarasi.

Ia pun meyakini, Ganjar dan Mahfud merupakan hasil doa serta ikhtiar kepada Allah SWT. "Kami yakin, dialah doa kami, ikhtiar kami, tawakal kami bertarung di atas langit," tandasnya.

