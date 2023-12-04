Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kunjungi Sulteng, Ganjar Pranowo: Palu, Sigi, dan Donggala Sudah di Hati

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |12:37 WIB
Kunjungi Sulteng, Ganjar Pranowo: Palu, Sigi, dan Donggala Sudah di Hati
Kunjungi Sulteng, Ganjar : Palu, Sigi, Donggala sudah ada di hati. (MPI/Achmad Al Fiqri)
A
A
A

 

PALU - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyambangi Kota Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng), Senin (4/12/2023). Baginya, sejumlah daerah di Sulteng itu telah ada di hatinya.

"Buat saya pribadi Bapak Ibu, Sulteng lebih khusus Palu, Sigi, Donggala itu sudah di hati," kata Ganjar saat bertemu relawan, caleg hingga anggota TPD Ganjar-Mahfud di Sriti, Palu, Sulteng, Senin (4/12/2023).

Hal itu didasari lantaran Capres yang didukung Partai Perindo itu sempat mengunjungi Donggala usai kejadian tsunami pada 2018. Dari kejadian itu, menurut Ganjar, rasa tolong-menolong tak lagi melihat perbedaan.

"Sungguh itu mengetuk hati kita semua, bahwa saat bencana terjadi, kita bicara sesama anak bangsa, apa suku, di mana tempatku, apa agamamu apa partaimu apa golonganmu," tuturnya.

"Mungkin masyarakat yang ada di Palu, Sigi dan Donggala dan beberapa tempat yang terdampak bencana kemarin mengatakan bahwa ya ada saudara kita di Sulteng yang datang membantu, banyak sekali. Mungkin cerita dari warga yang ada Sulteng itu. Buat kami tidak, buat kami adalah ini rajutan persaudaraan nilai kemanusiaan," terangnya.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement