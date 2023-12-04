Kunjungi Sulteng, Ganjar Pranowo: Palu, Sigi, dan Donggala Sudah di Hati

PALU - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyambangi Kota Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng), Senin (4/12/2023). Baginya, sejumlah daerah di Sulteng itu telah ada di hatinya.

"Buat saya pribadi Bapak Ibu, Sulteng lebih khusus Palu, Sigi, Donggala itu sudah di hati," kata Ganjar saat bertemu relawan, caleg hingga anggota TPD Ganjar-Mahfud di Sriti, Palu, Sulteng, Senin (4/12/2023).

Hal itu didasari lantaran Capres yang didukung Partai Perindo itu sempat mengunjungi Donggala usai kejadian tsunami pada 2018. Dari kejadian itu, menurut Ganjar, rasa tolong-menolong tak lagi melihat perbedaan.

"Sungguh itu mengetuk hati kita semua, bahwa saat bencana terjadi, kita bicara sesama anak bangsa, apa suku, di mana tempatku, apa agamamu apa partaimu apa golonganmu," tuturnya.

"Mungkin masyarakat yang ada di Palu, Sigi dan Donggala dan beberapa tempat yang terdampak bencana kemarin mengatakan bahwa ya ada saudara kita di Sulteng yang datang membantu, banyak sekali. Mungkin cerita dari warga yang ada Sulteng itu. Buat kami tidak, buat kami adalah ini rajutan persaudaraan nilai kemanusiaan," terangnya.

(Erha Aprili Ramadhoni)