HOME NEWS NUSANTARA

Menteri Basuki: Progres Bendungan Mbay NTT Capai 27 Persen

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |23:12 WIB
Menteri Basuki: Progres Bendungan Mbay NTT Capai 27 Persen
Presiden Jokowi bersama Menteri Basuki berfoto bersama para staf dan mitra di Bendungan Mbay, NTT. (Foto: dok Kementerian PUPR)
A
A
A

NAGEKEO - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mendampingi Presiden Joko Widodo meninjau progres pembangunan Bendungan Mbay di Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (5/12/2023).

Pembangunan bendungan telah memasuki tahap breakthrough terowongan pengelak dengan progres konstruksi 27 persen. Presiden Jokowi minta agar pembangunan Bendungan Mbay dapat dioptimalkan fungsinya untuk menyuplai air irigasi pada lahan pertanian di Kabupaten Ngagekeo seluas 4.200 hektare, plus potensi pengembanganannya seluas 1.900 hektare.

"Kita harapkan dengan selesainya Bendungan Mbay ini produksi beras di Kabupaten Nagekeo bisa meningkat sampai 250 persen," kata Presiden Jokowi.

Menurut Presiden Jokowi, pembanguan bendungan beserta irigasi yang masif dibangun selama ini dalam rangka strategi besar Pemerintah mencapai ketahanan pangan dan kedaulatan pangan nasional.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, ketersediaan air menjadi kunci pembangunan di NTT yang memiliki curah hujan lebih rendah dibanding daerah lain.

Halaman:
1 2 3
      
