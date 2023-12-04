Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Ucapkan Selamat Hari Bakti PUPR ke-78, Presiden Apresiasi Kinerja dan Kerja Cepat Kementerian PUPR

Karina Asta Widara , Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |20:28 WIB
Ucapkan Selamat Hari Bakti PUPR ke-78, Presiden Apresiasi Kinerja dan Kerja Cepat Kementerian PUPR
Foto: Dok Kementerian PUPR
Jakarta- Presiden Jokowi mengapresiasi kerja keras dan kecepatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) atas pembangunan berbagai infrastruktur. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu prioritas utama Presiden Joko Widodo selama sembilan tahun pemerintahannya hingga saat ini.

"Selamat menperingati Hari Bhakti PUPR ke-78, Dirgahayu PUPR. Kementerian PUPR itu biasanya paling mendahului di dalam realisasi anggaran. Januari itu pasti sudah mulai karena kontraknya sebelumnya. Itu yang saya lihat, dibanding dengan kementerian yang lain selalu mendahului, itu yang bagus, Januari sudah langsung mulai," kata Presiden pada acara Silaturahmi Presiden Republik Indonesia dengan Para Penggiat Infrastruktur, Senin (4/12/ 2023).

Dikatakan Presiden Jokowi, pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan secara besar-besaran sejak tahun 2014 membuat daya saing Indonesia meningkat. Dalam IMD Global Competitiveness Index bidang infrastruktur, peringkat Indonesia meningkat dari 54 pada tahun 2014 mejadi peringkat 51 pada saat ini.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, bahwa dari 170 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ditugaskan kepada Kementerian PUPR, sampai dengan tahun 2023 telah dapat diselesaikan 99 PSN, seperti telah diselesaikan 42 bendungan, 2.143 km tambahan jalan tol, dan 1,3 juta hektare jaringan irigasi baru.

Halaman:
1 2 3
      
