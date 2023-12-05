Dua Begal Sadis di Bandung Ditangkap, Pelaku Tak Segan Lukai Korban

BANDUNG - Polrestabes Bandung menangkap dua begal yang kerap melakukan aksinya di Kota Bandung. Mereka masing-masing berinisial RM dan RF.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, kedua pelaku telah melancarkan aksinya sebanyak delapan kali dan tak segan melukai para korbannya.

Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Budi Sartono mengatakan, kedua pelaku ditangkap pada Rabu (22/11/2023). Sebelumnya, mereka melakukan aksinya pada Jumat (1/9/2023) dengan merampas motor seorang pengemudi ojek online (ojol).

"Modusnya yaitu para pelaku berputar di wilayah Cicendo dan jika menemukan salah satu calon karena dan spontan berperan ada dua motor membuntuti," kata Budi di Mapolrestabes Bandung, Senin (4/12/2023).

Menurut Budi, salah satu pelaku lantas berperan sebagai joki, dan yang satu sebagai eksekutor dan satu orang lagi mengambil motor.

"Pada kejadian tersebut kita mengamankan dua orang tersangka, dua tersangka lain masih dikejar," ujar Budi.

Budi mengatakan, para pelaku mempersenjatai dirinya dengan senjata tajam dalam melakukan aksinya. Mereka juga tak segan melukai korbannya yang melakukan perlawanan saat dibegal.

"Korbannya acak, korban terakhir itu dari rekan rekan driver online. Iya membawa senjata tajam modusnya," kata dia.