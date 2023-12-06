Keberhasilan BRI Jaga Kinerja Keuangan Tetap Cuan

JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BBRI menjaga kinerja keuangan yang impresif.

Keberhasilan BRI Group menjaga kinerja positif tersebut ditunjukkan dari aset yang secara konsolidasian meningkat 9,93% year-on-year (yoy) menjadi Rp1.851,97 triliun.

Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan bahwa pencapaian tersebut merupakan bentuk dari komitmen perseroan untuk terus meningkatkan kualitas bisnis dan kinerja.

“Hal ini juga tak terlepas dari peran dan kontribusi Insan BRILian atau pekerja BRI. BRI terus fokus untuk menciptakan value agar BRI dapat terus tumbuh secara berkelanjutan,” ujarnya pada Rabu (6/12/2023).