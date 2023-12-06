Menengok Lokasi Pengungsian Warga Terdampak Banjir Bandang Humbahas

JAKARTA - Lima orang anak terdampak banjir di bandang Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara tampak bercanda sambil berebutan baju dari tumpukan pakaian sangat layak pakai yang diletakkan di bawah tenda di belakang Kantor Kecamatan Baktiraja.

Terlihat dari foto yang dibagikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Rabu (6/12/2023) wajah mereka tampak ceria dan seolah lupa dengan musibah yang sedang dialami beserta keluarga.

Mereka adalah anak-anak Desa Simangulampe yang terpaksa harus mengungsi setelah rumah mereka rusak berat disapu banjir bandang pada Jumat 1 Desember 2023 lalu.

Sejak saat itu, mereka tidak lagi punya baju karena telah hilang ditelan material banjir bandang bersama tempat tinggalnya. Untungnya ada uluran tangan dari para dermawan memberikan apa yang saat ini dibutuhkan. Senyum mereka kembali merekah. Kini mereka punya baju ganti untuk dipakai sehari-hari.

Tak jauh dari situ, tiga ibu-ibu sedang mencuci piring dan peralatan makan lainnya. Mereka membersihkan sisa makanan dengan air kran bersih yang tersedia di samping gedung aula Kecamatan Baktiraja. Sama seperti kelima anak tadi, para ibu-ibu ini juga pengungsi atas peristiwa banjir bandang yang berdampak pada 35 rumah.