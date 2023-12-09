Advertisement
HOME NEWS JABAR

Hari Antikorupsi Sedunia, Mahfud MD: Momen Tepat Melakukan Refleksi

Riana Rizkia , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |14:12 WIB
Hari Antikorupsi Sedunia, Mahfud MD: Momen Tepat Melakukan Refleksi
Cawapres Mahfud MD (Foto: Riana Rizkia)
A
A
A

 

BANDUNG - Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD menilai, Hari Antikorupsi Sedunia yang jatuh pada hari ini, 9 Desember 2023, merupakan momentum tepat untuk merefleksikan diri. Sejauh mana, kata Mahfud, pencegahan dan penanganan korupsi di Indonesia.

Hal itu ia ungkap saat menghadiri acara Hari Antikorupsi Sedunia 2023 bersama Sahabat Ganjar-Mahfud Jawa Barat di Hotel Grand Preanger Bandung, Jawa Barat, Sabtu (9/12/2023).

"Hari ini 9 Desember 2023 kita memperingati Hari Antikorupsi Sedunia. Merupakan momen yang tepat bagi kita semua untuk melakukan refleksi sejauh mana pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia," kata Mahfud.

"(Apa yang) sudah dilakukan dan upaya-upaya apalagi yang harus dilakukan untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan lebih cepat dan lebih baik," sambungnya.

Mahfud menegaskan, pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan benar dan sungguh-sungguh. Karena tindak pidana itu merusak dan menghancurkan berbagai sendi kehidupan manusia.

"Di bidang sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Korupsi merusak demokrasi, merusak birokrasi, merusak aparat penegak hukum, bahkan juga merusak kehidupan agama dan berkeyakinan," katanya.

(Arief Setyadi )

      
