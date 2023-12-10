Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Maling Motor Tewas Mengenaskan Usai Kecelakaan saat Bawa Kendaraan Korban

Hambali , Jurnalis-Minggu, 10 Desember 2023 |03:02 WIB
Maling Motor Tewas Mengenaskan Usai Kecelakaan saat Bawa Kendaraan Korban
A
A
A

TANGERANG SELATAN - Seorang pencuri sepeda motor berinisial DD (28), tewas mengenaskan usai mengalami kecelakaan di wilayah Jelupang, Serpong Utara, Tangerang Selatan (Tangsel). Saat kejadian, pelaku tengah membawa kendaraan hasil curian di lokasi lain.

Kecelakaan yang menewaskan pelaku terjadi pada Kamis 7 Desember 2023. Pemuda asal Ciseeng, Bogor, itu semula beraksi menggasak sepeda motor milik pekerja di rumah jahit di daerah Pondok Betung, Pondok Aren.

Sepeda motor jenis matik itu lantas dibawa pelaku bersama seorang rekannya menuju Malingping Lebak melalui Rumpin, Bogor. Namun ketika melintas di wilayah Jelupang, Serpong, DD mengalami kecelakaan hingga terluka parah.

"Terduga pelaku sudah dalam keadaan meninggal dunia di RS Medika Serpong. Pelaku alami Lakalantas di wilayah Jelupang, Serpong Utara. Satu pelaku lainnya melarikan diri," kata Kapolsek Pondok Aren Kompol Bambang Askar Sodiq, Sabtu (09/12/23).

Korban pemilik sepeda motor, Sri Wayang Sari, semula tak menyadari jika kendaraannya yang terparkir di belakang rumah jahit digondol pelaku sejak siang hari sekira pukul 11.00 WIB. Barulah pada sore hari Sri mendapat informasi ada kecelakaan yang disebut sebagai pencuri motor di daerah Jelupang, Serpong Utara.

Halaman:
1 2
      
