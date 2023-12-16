Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mengulik Cara Masuk ke Kota Gaib Saranjana, Apakah Bisa?

Bertold Ananda , Jurnalis-Sabtu, 16 Desember 2023 |08:50 WIB
Mengulik Cara Masuk ke Kota Gaib Saranjana, Apakah Bisa?
Ilustrasi (Foto: Instagram)
JAKARTA- Mengulik cara masuk ke kota gaib Saranjana, apakah bisa? Adapun ini merupakan salah satu wilayah yang ada di Kalimatan.

Tempat satu ini dikenal sebagai kota gaib yang bernuansa mewah dan modern namun tidak kesat mata.

Memang terdengar mengerikan, namun banyak warga asli yang percaya akan keberadaan kota gaib Seranjana.

Mengulik cara masuk ke kota gaib Saranjana, apakah bisa? Ini Langkahnnya:

1. Menjadi Orang Terpilih di tempat Itu

Cara pertama yang bisa diupayakan untuk bisa mengunjungi kota gaib Saranjana yaitu menjadi orang terpilih, contoh dihadapkan situasi pindah tempat kerja, mengunjungi keluarga di Kalimantan Selatan hingga menjemput jodoh dan ingin menikah dengan orang saranjana.

Umumnya situasi tersebut membuatmu secara tidak sengaja mengunjungi kota tersebut tanpa kamu sadari.

1 2
      
