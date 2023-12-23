Advertisement
HOME NEWS JABAR

Ribuan Nelayan Indramayu Teriakan Yel-yel Dukungan untuk Ganjar

Riana Rizkia , Jurnalis-Sabtu, 23 Desember 2023 |12:50 WIB
Ribuan Nelayan Indramayu Teriakan Yel-yel Dukungan untuk Ganjar
Ganjar Pranowo di Indramayu/Foto: MPI
A
A
A

INDRAMAYU - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyambangi tempat pelelangan ikan (TPI) Karangsong, Indramayu untuk melakukan diskusi terbuka bersama para nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, hingga pengolahan ikan, Sabtu (23/12/2023).

Pantauan MNC Portal di lapangan, capres yang didukung Partai Perindo itu tiba di lokasi pukul 09.15 WIB.

Kedatangan Ganjar Pranowo pun langsung disambut ribuan nelayan yang sudah menunggunya sejak pagi.

Para nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, hingga pengolahan ikan terlihat kompak mengenakan baju bergambarkan wajah Ganjar Pranowo bersama cawapresnya yakni Mahfud MD, baju tersebut bernuansa hitam dan putih.

Tidak hanya itu, mereka juga terus menggaungkan yel-yel Ganjar-Mahfud untuk mengiringi Ganjar menuju ke panggung yang telah disediakan.

Halaman:
1 2
      
