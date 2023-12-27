Caleg Perindo Herwanto: 1.000 Botol Minyak Goreng Disediakan dalam Bazar Murah di Johar Baru

JAKARTA - Caleg DPRD Provinsi DKI Dapil I Jakarta Pusat dari Partai Perindo, Herwanto N menyebut ribuan minyak goreng kemasan disediakan Partai Perindo dalam bazar murah di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat pada Rabu (27/12/2023).

Menurutnya, masyarakat cukup dengan menebus sebesar Rp5 ribu bisa mendapat satu botol minyak goreng kemasan, susu kotak, hingga alat peraga kampanye (APK) berupa kalender.

"Alhamdulillah Partai Perindo sudah berhasil menyelenggarakan ini, kami sebagai Caleg artinya menjadi jembatan sekaligus kepanjangan tangan dari Partai Perindo. Bahkan kemarin tuh kita menyiapkan 1.000 nih, ini tuh lebih dari 1.000 saking kebutuhan masyarakat jadi lebih banyak," kata Herwanto saat ditemui di lokasi.

"Total 1.000 andai masih kurang kita tambah, kelihatannya kurang akan kita tambah lagi," tambahnya.

Herwanto yang maju dari Partai Perindo yang dikenal modern peduli rakyat kecil itu mengatakan minyak goreng merupakan kebutuhan masyarakat khususnya di Tanah Tinggi.

"Hanya Rp5 ribu artinya memang sekarang ketika sembako murah kita berikan pasti permintaan masyarakat lebih karena kebutuhan masyarakat. Alhamdulillah Partai Perindo tau nih apa yang diinginkan oleh warga," ungkapnya.