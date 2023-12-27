Advertisement
HOME NEWS NEWS

Tebus Sembako Murah Partai Perindo, Emak-Emak Johar Baru: Sangat Bermanfaat

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 27 Desember 2023 |13:56 WIB
Tebus Sembako Murah Partai Perindo, Emak-Emak Johar Baru: Sangat Bermanfaat
Partai Perindo Gelar Sembako Murah/Foto: MNC Portal
JAKARTA - Partai Perindo menggelar layanan pemeriksaan kesehatan gratis dan tebus sembako murah yang dihadiri Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo, Caleg DPR RI Dapil Jakarta 2, Liliana Tanoesoedibjo serta Caleg DPRD Provinsi se-Jakarta Pusat di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat pada Rabu (27/12/2023).

Salah satu warga, Masitoh (28) mengatakan kegiatan tebus murah minyak goreng sangat bermanfaat terutama untuk kebutuhan masak sehari-hari. "Lumayan buat masak mumpung ada jadi saya tebus murah aja," ucapnya.

Ibu satu anak itu berharap Partai Perindo dikenal modern peduli rakyat kecil itu terpilih di Pemilu 2024 dan tidak lupa sama warganya.

"Semoga jadi aja terpilih Perindo mudah mudahan sama warganya nggak lupa," ujarnya.

Sebelumnya, HT menegaskan komitmen bakal menindak kader maupun caleg yang melenggang ke kursi dewan baik di Senayan maupun di daerah yang tidak peduli dengan kesejahteraan rakyat. Diketahui Partai Perindo yang dikenal modern peduli rakyat kecil itu terus memperjuangkan kesejahteraan rakyat.

