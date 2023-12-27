HT dan Liliana Hadiri Bazar Sembako Murah dan Pemeriksaan Kesehatan, Begini Respons Perindo Jakpus

JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) dan Ketua Kartini Perindo Liliana Tanoesoedibjo menghadiri cara bazar sembako murah dan pemeriksaan kesehatan gratis Partai Perindo di Johar Baru, Jakarta Pusat, Rabu (27/12/2023).

Ketua DPD Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Jakarta Pusat (Jakpus) Pahala Sianturi mengatakan bahwa sudah seharusnya seluruh elemen Partai Perindo dengan nomor urut 16 sesuai ketetapan KPU turun langsung menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

Menurutnya, jika tidak menyentuh bagaimana masyarakat mau melihat dan memilih para kader Partai Perindo sebagai wakil rakyat.

"Kita harus menyentuh seluruh lapisan masyarakat terutama yang paling bawah sehingga di hari yang kesekian ini kita sudah melakukan bakti sosial, pengobatan gratis, serta berjualan sembako di titik kelima kalau tidak salah sudah hampir mencapai 10.000," kata Pahala saat ditemui dilokasi Bazar Murah dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat, Rabu (27/12/2023).

"Kalau kita tidak menyentuh masyarakat bagaimana kami dilihat masyarakat. apalagi slogan kita 'memiliki gerobak serta untuk Indonesia Sejahtera'. Seperti yang disampaikan Pak Ketum tadi kita akan bisa dipandang masyarakat kalau kita tidak berbakti kepada masyarakat," tambahnya.