TPN: Elektabilitas Ganjar-Mahfud Rebound Capai 37 Persen

JAKARTA - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud membuka data elektabilitas internal mereka. Hasilnya, elektabilitas Ganjar-Mahfud MD rebound hingga mencapai angka hampir 40%.

Deputi Politik 5.0 TPN Ganjar Mahfud TPN Ganjar-Mahfud, Andi Widjajanto menjelaskan, data itu merupakan hasil gabungan survei konvensional, big data analitik media dan kelompok diskusi terfokus (FGD) di beberapa kota.

“Gabungan triangulasi data selama 7 hari terakhir menunjukkan elektabilitas Ganjar-Mahfud mencapai mencapai 35 persen. Sementara data dalam 24 jam terakhir, perolehan itu bahkan naik hingga 37 persen,” kata Andi saat jumpa pers di Media Lounge TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, Rabu (27/12/2023).

Sementara kandidat lain, Prabowo-Gibran alami penurunan menjadi 41,1 persen menjadi 42,6 persen dalam sepekan terakhir. Sementara elektabilitas Anies hanya meraih 21,7 persen yang sebelumnya 22 persen dalam sepekan terakhir.

“Dari mesin terpercaya yang kami pakai sejak 2018, kalau tidak ada kejadian dadakan, maka suara pasangan calon 01, 02, dan 03 akan stabil di angka ini hingga 14 Februari 2024,” kata Andi.

Andi menjelaskan, faktor tak terduga itu misalnya kejadian signifikan seperti blunder pada debat ketiga, keempat, dan kelima, atau skandal maupun kesalahan fatal yang dilakukan salah satu pasangan calon atau tim suksesnya.