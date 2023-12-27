Anggap Sri Sultan HB X Sesepuh, Ganjar Pranowo Silaturahmi dan Minta Nasihat

YOGYAKARTA - Calon presiden yang diusung Partai Perindo, Ganjar Pranowo sowan ke Gubernur DIY, Sri Sultan HB X di Gedong Wilis, Kantor Gubernur DIY Kepatihan Yogyakarta, Rabu (27/12/2023) sore.

Dalam kesempatan itu, cukup lama kedua tokoh ini berbincang.

Ganjar mengatakan bahwa kehadirannya ke Kantor Gubernur DIY tersebut hanyalah untuk silaturahmi. Dirinya pun pernah berjanji dengan Sri Sultan HB X untuk silaturahmi.

"Silaturahmi kebetulan dari Solo ada acara di sini dan terus berjanji sama beliau mau ke sini. Sekarang ada kesempatan ya ngobrol banyak hal," kata Ganjar.

Ganjar Pranowo mengatakan bahwa banyak hal yang diobrolkan bersama dengan Sultan HB X tentang perkembangan bangsa dan negara saat ini.

Ganjar Pranowo mengaku banyak mendapat banyak nasihat dari orang nomor 1 di DIY ini. Menurut Ganjar, dirinya lama tinggal di Yogyakarta karena pernah sekolah di provinsi istimewa ini.

Ganjar pun menganggap Sri Sultan HB X sebagai sesepuh sehingga penting untuk dimintai nasihat.

"Beliau kan sesepuh jadi minta banyak nasihat situasi kondisi hari ini yang perlu kita jaga kondusifitasnya. Intinya itu aja," terang dia.