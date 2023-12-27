Kehadiran Mahfud MD di Sukabumi Bikin Parpol Pengusung dan Relawan Optimis Raih Target Suara

SUKABUMI - Kedatangan Mahfud MD bersilaturahmi dan berdialog dengan para pemimpin pondok pesantren dinilai dapat menaikkan perolehan suara paslon capres-cawapres nomor urut 3 di wilayah Kota Sukabumi, Jawa Barat.

Ketua DPD Partai Perindo Kota Sukabumi, Adinda Maulana Moch MS mengatakan, tim koalisi bersama sayap organisasi pemenangan Ganjar-Mahfud menargetkan untuk wilayah Jawa Barat suara yang harus diperoleh minimal 40 persen.

"Untuk Kota Sukabumi sendiri, target pencapaian suara untuk Ganjar-Mahfud sebesar 36 persen. Untuk itu kita akan lebih dekat lagi dengan masyarakat menyosialisasikan program unggulan dari paslon nomor 3 ini," ujar Adinda kepada MNC Portal Indonesia, Rabu (27/12/2023).

Ia menyebutkan, Tim Pemenangan Daerah (TPD) Ganjar-Mahfud di Kota Sukabumi sendiri sudah terbentuk organisasinya dan solid dalam memperjuangkan perolehan suara bagi kemenangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

"Sinyal dengan datangnya Pak Mahfud MD ke Sukabumi dapat mendongkrak perolehan suara, karena dari pemilihan presiden 2 periode Jokowi kemarin, perolehan suara (di Kota Sukabumi) tidak signifikan," ujar Adinda.