Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Kehadiran Mahfud MD di Sukabumi Bikin Parpol Pengusung dan Relawan Optimis Raih Target Suara

Dharmawan Hadi , Jurnalis-Rabu, 27 Desember 2023 |19:26 WIB
Kehadiran Mahfud MD di Sukabumi Bikin Parpol Pengusung dan Relawan Optimis Raih Target Suara
Mahfud MD (MPI)
A
A
A

 

SUKABUMI - Kedatangan Mahfud MD bersilaturahmi dan berdialog dengan para pemimpin pondok pesantren dinilai dapat menaikkan perolehan suara paslon capres-cawapres nomor urut 3 di wilayah Kota Sukabumi, Jawa Barat.

Ketua DPD Partai Perindo Kota Sukabumi, Adinda Maulana Moch MS mengatakan, tim koalisi bersama sayap organisasi pemenangan Ganjar-Mahfud menargetkan untuk wilayah Jawa Barat suara yang harus diperoleh minimal 40 persen.

"Untuk Kota Sukabumi sendiri, target pencapaian suara untuk Ganjar-Mahfud sebesar 36 persen. Untuk itu kita akan lebih dekat lagi dengan masyarakat menyosialisasikan program unggulan dari paslon nomor 3 ini," ujar Adinda kepada MNC Portal Indonesia, Rabu (27/12/2023).

Ia menyebutkan, Tim Pemenangan Daerah (TPD) Ganjar-Mahfud di Kota Sukabumi sendiri sudah terbentuk organisasinya dan solid dalam memperjuangkan perolehan suara bagi kemenangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

"Sinyal dengan datangnya Pak Mahfud MD ke Sukabumi dapat mendongkrak perolehan suara, karena dari pemilihan presiden 2 periode Jokowi kemarin, perolehan suara (di Kota Sukabumi) tidak signifikan," ujar Adinda.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement