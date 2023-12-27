Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Ganjar Bertemu Sri Sultan HB X: Pada Masyarakat Yogya Kita Minta Dukungannya

Erfan Erlin , Jurnalis-Rabu, 27 Desember 2023 |20:52 WIB
Ganjar Bertemu Sri Sultan HB X: Pada Masyarakat Yogya Kita Minta Dukungannya
Ganjar Pranowo bertemu Sri Sultan HB X (Foto: MPI)
A
A
A

 

YOGYAKARTA - Calon Presiden (Capres) yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo, Rabu (27/12/2023), sore menemui Gubernur DIY Sri Sultan HB X di Gedong Wilis Kompleks Kantor Gubernur DIY, Kepatihan Yogyakarta. Ganjar mengaku sudah lama berjanji untuk 'sowan' ke Sri Sultan HB X.

Calon Presiden nomor urut 3 ini tak menampik kedatangannya menemui orang nomor 1 di DIY ini untuk meminta doa restu. Tidak hanya doa restu pencalonan dirinya sebagai calon presiden namun juga dalam hal yang lain.

"Selalu (minta doa restu) ketika ketemu dengan sesepuh," kata dia.

Ganjar mengatakan dirinya meminta doa restu untuk apapun termasuk pencalonannya. Dia juga meminta doa untuk keselamatan bangsa ini.

Selain itu, Ganjar tidak memungkiri jika dirinya sowan ke Raja Kraton Yogyakarta untuk meminta dukungan. Tak hanya kepada rajanya, Ganjar juga meminta seluruh masyarakat Yogyakarta untuk mendukungnya.

"Kepada masyarakat Yogya kita minta dukungannya," tambahnya.

Ganjar menepis jika kehadirannya ke Kantor Gubernur DIY menemui Sri Sultan HB X sebagai persiapan untuk debat Capres berikutnya. Ganjar mengungkapkan untuk debat dia latihan sendiri.

"Debat latihan dewe," tegasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement