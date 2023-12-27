Ganjar Bertemu Sri Sultan HB X: Pada Masyarakat Yogya Kita Minta Dukungannya

YOGYAKARTA - Calon Presiden (Capres) yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo, Rabu (27/12/2023), sore menemui Gubernur DIY Sri Sultan HB X di Gedong Wilis Kompleks Kantor Gubernur DIY, Kepatihan Yogyakarta. Ganjar mengaku sudah lama berjanji untuk 'sowan' ke Sri Sultan HB X.

Calon Presiden nomor urut 3 ini tak menampik kedatangannya menemui orang nomor 1 di DIY ini untuk meminta doa restu. Tidak hanya doa restu pencalonan dirinya sebagai calon presiden namun juga dalam hal yang lain.

"Selalu (minta doa restu) ketika ketemu dengan sesepuh," kata dia.

Ganjar mengatakan dirinya meminta doa restu untuk apapun termasuk pencalonannya. Dia juga meminta doa untuk keselamatan bangsa ini.

Selain itu, Ganjar tidak memungkiri jika dirinya sowan ke Raja Kraton Yogyakarta untuk meminta dukungan. Tak hanya kepada rajanya, Ganjar juga meminta seluruh masyarakat Yogyakarta untuk mendukungnya.

"Kepada masyarakat Yogya kita minta dukungannya," tambahnya.

Ganjar menepis jika kehadirannya ke Kantor Gubernur DIY menemui Sri Sultan HB X sebagai persiapan untuk debat Capres berikutnya. Ganjar mengungkapkan untuk debat dia latihan sendiri.

"Debat latihan dewe," tegasnya.