Konsolidasi TPD dan Relawan di Klaten, Ganjar: Mereka Sangat Siap

KLATEN - Calon presiden (capres) nomor urut tiga, Ganjar Pranowo menghadiri kegiatan konsolidasi kekuatan Tim Pemenangan Daerah (TPD), TPC, relawan dan caleg se-Kabupaten Klaten.

Di hadapan pendukungnya, Ganjar membangkitkan semangat dengan menyerukan kekuatan pendukung di akar rumput yang harus terus digencarkan.

Dia menyebut, Klaten saat ini sudah semakin kuat dan solid dalam memberikan dukungan.

"Kita konsolidasi terus di seluruh wilayah termasuk yang di Jawa Tengah ini dan alhamdulillah Klaten makin mantap," kata Ganjar di Graha Bung Karno, Kabupaten Klaten, Rabu (27/12/2023).

Suara kemenangan Ganjar-Mahfud di Kabupaten Klaten ditargetkan mencapai 80 persen suara. Ganjar optimistis untuk mencapai raihan tersebut, mengingat struktural pengurus partai pengusung yakni PDIP, PPP, Hanura dan Perindo, serta TPD, TPC dan relawan semakin menyatu.

"Struktural, relawan semua jadi satu dan kita tes ke beberapa titik mereka sangat siap sekali," tuturnya.