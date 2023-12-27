Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Konsolidasi TPD dan Relawan di Klaten, Ganjar: Mereka Sangat Siap

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 27 Desember 2023 |20:30 WIB
Konsolidasi TPD dan Relawan di Klaten, Ganjar: Mereka Sangat Siap
Ganjar Pranowo menghadiri konsolidasi TPD dan relawan di Klaten, Rabu (27/12/2023). (Ist)
A
A
A

 

KLATEN - Calon presiden (capres) nomor urut tiga, Ganjar Pranowo menghadiri kegiatan konsolidasi kekuatan Tim Pemenangan Daerah (TPD), TPC, relawan dan caleg se-Kabupaten Klaten.

Di hadapan pendukungnya, Ganjar membangkitkan semangat dengan menyerukan kekuatan pendukung di akar rumput yang harus terus digencarkan.

Dia menyebut, Klaten saat ini sudah semakin kuat dan solid dalam memberikan dukungan.

"Kita konsolidasi terus di seluruh wilayah termasuk yang di Jawa Tengah ini dan alhamdulillah Klaten makin mantap," kata Ganjar di Graha Bung Karno, Kabupaten Klaten, Rabu (27/12/2023).

Suara kemenangan Ganjar-Mahfud di Kabupaten Klaten ditargetkan mencapai 80 persen suara. Ganjar optimistis untuk mencapai raihan tersebut, mengingat struktural pengurus partai pengusung yakni PDIP, PPP, Hanura dan Perindo, serta TPD, TPC dan relawan semakin menyatu.

"Struktural, relawan semua jadi satu dan kita tes ke beberapa titik mereka sangat siap sekali," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement