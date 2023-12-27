Heboh! Ribuan Pengunjung Wisata Mata Air Cokro Tulung Klaten Sambut Kedatangan Ganjar

Kedatangan Ganjar bikin heboh wisatawan di Mata Air Cokro Tulung, Klaten, Rabu (27/12/2023). (Ist)

KLATEN - Suasana heboh menghiasi tempat wisata Mata Air Cokro Tulung, Klaten, Jawa Tengah, pada Rabu (27/12/2023). Pasalnya, calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, tiba-tiba hadir di tengah ribuan pengunjung yang tengah menikmati momen liburan.

Layaknya pengunjung biasa, capres berambut putih itu pun membeli tiket sebelum masuk ke arena wisata. Ganjar juga sempat berbagi tiket pada pengunjung lain.

"Sudah beli tiket apa belum? Ini aku kasih tiket," ucap Ganjar kepada seorang bocah yang didampingi ibunya.

Ganjar yang mengenakan kemeja putih bertuliskan 'Sat-Set' langsung menjadi pusat perhatian. Pengunjung yang sedang berenang maupun bersantai mendadak heboh.

Ada yang bergegas mengambil ponsel untuk mengabadikan momen. Sebagian besar dari mereka teriak histeris memanggil nama Ganjar sambil mengangkat tangan salam tiga jari.

Seperti yang dirasakan Ningrum, wisatawan asal Solo, girang bukan kepalang bisa bertemu Ganjar secara langsung. Ia tidak menyangka momen liburan bersama keluarga bertambah seru karena kedatangan Ganjar.

"Tidak menyangka kalau Pak Ganjar ke sini. Rasanya senang, ini pas piknik bersama keluarga," ujar Ningrum.

Menurutnya, Ganjar adalah sosok pemimpin yang ramah dan merakyat. Ia pun mendukung Ganjar untuk menjadi presiden.

"Iya Solo tetap Pak Ganjar, semoga bisa jadi presiden," ucapnya.

Begitu pula dengan Saliem, yang rela berdesakan dengan wisatawan lain untuk bisa bersalaman dengan mantan Gubernur Jawa Tengah itu.

"Wah, senang banget bisa lihat Pak Ganjar. Orangnya baik. Pokoknya menang," katanya.

Sementara itu, Ganjar mengatakan, keberadaan desa wisata membuat desa semakin mandiri dan berdikari. Apalagi saat liburan, desa wisata mendapat pemasukan dari wisatawan.