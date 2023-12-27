Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Heboh! Ribuan Pengunjung Wisata Mata Air Cokro Tulung Klaten Sambut Kedatangan Ganjar

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Rabu, 27 Desember 2023 |15:31 WIB
Heboh! Ribuan Pengunjung Wisata Mata Air Cokro Tulung Klaten Sambut Kedatangan Ganjar
Kedatangan Ganjar bikin heboh wisatawan di Mata Air Cokro Tulung, Klaten, Rabu (27/12/2023). (Ist)
A
A
A

KLATEN - Suasana heboh menghiasi tempat wisata Mata Air Cokro Tulung, Klaten, Jawa Tengah, pada Rabu (27/12/2023). Pasalnya, calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, tiba-tiba hadir di tengah ribuan pengunjung yang tengah menikmati momen liburan.

Layaknya pengunjung biasa, capres berambut putih itu pun membeli tiket sebelum masuk ke arena wisata. Ganjar juga sempat berbagi tiket pada pengunjung lain.

"Sudah beli tiket apa belum? Ini aku kasih tiket," ucap Ganjar kepada seorang bocah yang didampingi ibunya.

Ganjar yang mengenakan kemeja putih bertuliskan 'Sat-Set' langsung menjadi pusat perhatian. Pengunjung yang sedang berenang maupun bersantai mendadak heboh.

Ada yang bergegas mengambil ponsel untuk mengabadikan momen. Sebagian besar dari mereka teriak histeris memanggil nama Ganjar sambil mengangkat tangan salam tiga jari.

Seperti yang dirasakan Ningrum, wisatawan asal Solo, girang bukan kepalang bisa bertemu Ganjar secara langsung. Ia tidak menyangka momen liburan bersama keluarga bertambah seru karena kedatangan Ganjar.

"Tidak menyangka kalau Pak Ganjar ke sini. Rasanya senang, ini pas piknik bersama keluarga," ujar Ningrum.

Menurutnya, Ganjar adalah sosok pemimpin yang ramah dan merakyat. Ia pun mendukung Ganjar untuk menjadi presiden.

"Iya Solo tetap Pak Ganjar, semoga bisa jadi presiden," ucapnya.

Begitu pula dengan Saliem, yang rela berdesakan dengan wisatawan lain untuk bisa bersalaman dengan mantan Gubernur Jawa Tengah itu.

"Wah, senang banget bisa lihat Pak Ganjar. Orangnya baik. Pokoknya menang," katanya.

Sementara itu, Ganjar mengatakan, keberadaan desa wisata membuat desa semakin mandiri dan berdikari. Apalagi saat liburan, desa wisata mendapat pemasukan dari wisatawan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement