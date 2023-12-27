Advertisement
HOME NEWS JATENG

Ganjar Pranowo Menginap di Klaten, Warga: Presidenku

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Rabu, 27 Desember 2023 |14:26 WIB
Ganjar Pranowo Menginap di Klaten, Warga: Presidenku
Ganjar Pranowo (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
KLATEN - Riuh riang ratusan warga Dusun I, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah terlihat saat Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo di kampung mereka pada Selasa (26/12/2023) malam.

Ganjar yang tiba pada pukul 22.45 WIB itu, terlihat mengenakan kemeja putih dengan tulisan Sat Set.

Teriakan antusias warga yang terdiri dari berbagai kalangan itu pun langsung menggema.

"Pak Ganjar Datang, Pak Ganjar Presidenku," teriak warga.

"Gaspol Pak Ganjar," sahut warga lainnya.

Tak hanya pekik antusias yang terdengar, kehadiran capres berambut putih itu juga mengundang warga untuk bernyanyi.

"Jangan gentar ada Pak Ganjar, jangan takut ada Pak Mahfud," nyanyi warga berbarengan.

Kedatangan mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu ke Dusun I untuk melanjutkan rutinitas menginap di rumah warga.

