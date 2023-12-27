Advertisement
HOME NEWS JATENG

Dorong Ekonomi Desa, Ganjar Pranowo Komitmen Kembangkan Sektor Wisata

Riana Rizkia , Jurnalis-Rabu, 27 Desember 2023 |15:57 WIB
Dorong Ekonomi Desa, Ganjar Pranowo Komitmen Kembangkan Sektor Wisata
Ganjar Pranowo (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
KLATEN - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo berkomitmen untuk mendorong potensi ekonomi desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk itu, Ganjar bersama calon wakil presidennya (cawapres) Mahfud MD berkomitmen untuk mengembangkan kawasan wisata desa sebagai destinasi alternatif.

"Inilah yang menjadi potensi-potensi desa yang kelak kemudian bisa ditularkan. Potensi wisata yang ada di Indonesia, entah itu budaya, alam, artifisial, tapi di satu sisi tetap perlu ada event-event, itu perlu ditingkatkan," kata Ganjar usai menemui penggiat wisata dan Bumdesa di Omac Cokro Tulung, Klaten, Jawa Tengah, Rabu (27/12/2023).

Ke depan, kata Ganjar, yang perlu terus dikembangkan adalah interkoneksi. Masalah inilah yang kerap disampaikan para penggiat wisata, sehingga paket-paket wisata tidak dapat dipasarkan secara optimal kalau tidak ada interkoneksi.

Keluhan lain yang disampaikan kepada Ganjar, adalah kerjasama dengan para pelaku pariwisata. Menurutnya, perlu ada database yang lebih banyak tentang potensi-potensi wisata yang ada, tak terkecuali wisata desa.

“Karena kalau itu terjadi, maka itu bisa menjadi pilihan-pilihan alternatif yang bisa disampaikan ke pasar," katanya.

