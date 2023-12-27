Terima Aduan Kasus Hukum di Solo, Ganjar: Sat Set dan Tas Tes Jadi Fungsi Pemimpin Layani Rakyat

SOLO - Saat berdialog dengan Gen Z dan Milenial yang digelar di kawasan Laweyan, Solo, capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo -- yang juga diusung Partai Perindo, lagi-lagi menyelesaikan persoalan dengan sat set dan tas tes.

Kali ini, ada seorang anak muda bernama Angelina yang menyampaikan ke Ganjar ihwal indikasi human trafficking dan eksploitasi seksual yang dilakukan salah satu jasa lowongan pekerjaan, terhadap salah satu temannya.

Dia berinisiasi melapor kejadian itu ke kepolisian, namun tidak kunjung mendapatkan respons positif atas laporannya tersebut.

"Saya minta bantuan ke 3 polisi dan ternyata dari ketiganya tidak bisa membantu karena yang pertama bukan wilayah hukumnya dan di luar jam kerja. Terakhir ada indikasi birokrasi yang tidak memungkinkan polisi itu untuk membantu," ujar Angelina, Selasa (26/12/2023).

Atas kejadian itu, dia mengadu ke Ganjar sebagai calon pemimpin negara serta mempertanyakan penegakkan hukum di Indonesia.

Dengan jurus sat set, Ganjar langsung merespons Angelina. Capres berambut putih itu meminta nomor telepon Angelina dan siap membantu meneruskan laporannya ke pihak kepolisian.

"Tadi Pak Ganjar merespons ada dua solusi. Pertama bisa langsung kantor polisi yang kedua kalau polisi tidak menanggapi bisa langsung ke Pak Ganjar dan tadi sudah dimintai nomor telepon supaya kalau kasusnya mau diteruskan, Pak Ganjar siap membantu," ucap Angelina.

Sebagai anak muda yang melihat kecekatan Ganjar dalam menanggapi persoalan dan menyelesaikannya secara langsung, Angelina kagum.

Menurut Angelina, Ganjar-Mahfud adalah paslon yang memiliki komitmen penuh dalam penegakan hukum dan keadilan di Indonesia.

"Pak Ganjar dan Pak Mahfud mempunyai elektabilitas dan integritas yang bisa kita harapkan," ungkap Angelina.

"Dari sisi Pak Mahfud juga pakar hukum mungkin dari penegakkan hukum bisa dimulai dari pemimpinnya yang bisa mengeluarkan statement hukum yang membantu masyarakat mencapai keadilan. Pak Ganjar punya track record yang bisa kita banggakan dan kita harapkan sesuai dengan harapan kita anak-anak muda, termasuk saya," lanjutnya.