INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Ingin Jadikan Jateng Pusat Tembakau, Ganjar Pranowo: Temanggung Ikon Tembakau Dunia

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Rabu, 27 Desember 2023 |14:34 WIB
Ingin Jadikan Jateng Pusat Tembakau, Ganjar Pranowo: Temanggung Ikon Tembakau Dunia
Ganjar Pranowo (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
A
A
A

 

KLATEN - Calon Presiden (Capres) 2023 nomor urut 3, Ganjar Pranowo menilai bahwa sejumlah daerah di Jawa Tengah memiliki potensi tembakau yang berkualitas seperti Kabupaten Temanggung, Klaten dan Boyolali.

Bahkan menurutnya, tembakau yang berasal dari Jawa Tengah menjadi komoditas unggulan untuk Indonesia sehingga para petaninya juga harus bisa lebih makmur dan sejahtera.

"Klaten dan Boyolali itu tembakau yang sudah diekspor. Jadi ini potensi pertanian kita yang cukup bagus dan memang harus dibantu," ucap Ganjar di hadapan petani tembakau asepan di Gudang Tembakau Empatlima, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah pada Rabu (27/12/2023).

Capres 2024 berambut putih itu juga meyakini, bahwa potensi tembakau Indonesia selalu menarik perhatian dunia. Karena itu, Ganjar berkomitmen bakal mendirikan pusat tembakau di Indonesia dan lokasi yang paling strategis menurut Ganjar adalah di Jawa Tengah.

"Temanggung itu kan ikon tembakau dunia. Kalau kita bicara srintil itu hanya ada di sana dan harganya mahal sekali. Maka perlu adanya pusat tembakau di Indonesia dan tempat yang paling bagus adalah di Jawa Tengah," katanya.

Halaman:
1 2
      
