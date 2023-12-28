Caleg Perindo Ustaz Yusuf Mansur Doakan Anak Warga Pasar Rebo Sekolahnya pada Tinggi

JAKARTA - Caleg DPR RI Dapil Jakarta I dari Partai Perindo, KH Yusuf Mansur alias Jam'an Nurchotib Mansur mendoakan anak warga di Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur agar menempuh jenjang pendidikan tinggi.

Hal itu disampaikan saat menghadiri acara Bazar Murah minyak goreng yang digagas Caleg DPRD Provinsi DKI Dapil Jakarta 6 (Pasar Rebo, Ciracas, Cipayung dan Makasar) Wahyu Nur Iman pada Kamis (28/12/2023) siang.

"Anak insyaallah sekolahnya pada tinggi senang dah," kata Ustaz Yusuf Mansur sembari membagikan minyak tebus murah Rp5 ribu.

"Aamiin," timpal emak-emak yang mengantre.

Ustaz Yusuf Mansur yang maju dari Partai Perindo dikenal modern peduli rakyat kecil dengan nomor urut 16 itu pun mendoakan warga yang menerima minyak dari bazar murah itu menjadi juragan minyak kelak.

"Sekarang nerima minyak, besok insyaallah juragan minyak," ucapnya.

"Aamiin," jawab serempak emak-emak.